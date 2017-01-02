دعا رجل الأعمال سميح ساويرس الى ضرورة تكاتف الجهود لدفع عجلة الإنتاج فى مصر وتعميق المسئولية الاجتماعية لدى الشركات والقطاع الخاص.

وأضاف ساويرس، خلال لقائه ببرنامج «على هوى مصر» مساء اليوم مع الإعلامي خالد صلاح المذاع على فضائية «النهار»: «كل شخص في الدولة عليه دور اجتماعي لمساندة الدولة وأعمل بمبدأ اللي ياخد لازم يدى وعملنا فلوسنا كلها في مصر، وهناك كثير من رجال الأعمال مقصرين تجاه الوطن وعليهم أن يبادروا لمساعدة البلد».

وأوضح: «الدور الاجتماعي لرجال الأعمال يجب أن يشمل تطوير العشوائيات وإنشاء المدارس لزيادة الدور الاجتماعي لخلق سلام اجتماعي».

وأشار ساويرس الى أن «قرار تعويم الجنيه تأخر كثيرا وندفع ثمن ذلك حاليا، والقرار هائل وسليم وبدونه لم تكن تستطيع الدولة جذب الاستثمارات، والقرار سيؤدى لزيادة المرتبات».

وأكد: «لا يمكن أن يصل الدعم لمستحقيه والدولة تدعم الأغنياء وعليها أن تركز على الشريحة العظمى من الشعب وعلى الدولة أن تضمن لكل مواطن حد أدنى من المعيشة».

وتابع سميح ساويرس: إن ناصف ساويرس رجل أعمال كما يقول الكتاب، ونجيب ساويرس طموحاته كبيرة وعاطفى جدا و«بيموت في البلد»، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل بسرعة والجيش منظومة سليمة ويعمل كالقطار، والحديث عن استحواذه على المشروعات كلام فاضى.

أشار الى إن الرئيس السيسي والحكومة الحالية ورثا تركة شنيعة، مضيفا: «بقالنا 5 سنوات لا بنشتغل ولا بننتج».

و«هناك حالة من الإحباط لدى الشعب والسيسي يكتشف يوميا الكثير من عوائق الاستثمار».