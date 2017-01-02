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أمين عام مجلس الدولة الجديد: شخصية وائل شلبي لا تميل للانتحار
المستشار وائل شلبي نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام السابق للمجلس.‎

أمين عام مجلس الدولة الجديد: شخصية وائل شلبي لا تميل للانتحار

الإثنين، 2 يناير 2017 11:24 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد المستشار فؤاد عبدالفتاح، أمين عام مجلس الدولة الجديد، أنه شكل لجنة فور تسلمه منصبه لجرد المكتب، مشددا على أن مجلس الدولة لم يتوقف عن العمل على وجه الإطلاق.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على شاشة إم بي سي مصر، مساء الإثنين، إنه قام بتشكيل لجنة للنظر في العقود التي أبرمت منذ خمس سنوات في مجلس الدولة، موضحًا أن الهدف من هذه اللجنة هو الشفافية وعدم التستر على أي فساد.

وشدد على أن أمين عام مجلس الدولة السابق المستشار وائل شلبي، لم تكن هناك أي شائبه في تصرفاته وشخصيته لا تميل للانتحار.

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