أكد المستشار فؤاد عبدالفتاح، أمين عام مجلس الدولة الجديد، أنه شكل لجنة فور تسلمه منصبه لجرد المكتب، مشددا على أن مجلس الدولة لم يتوقف عن العمل على وجه الإطلاق.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على شاشة إم بي سي مصر، مساء الإثنين، إنه قام بتشكيل لجنة للنظر في العقود التي أبرمت منذ خمس سنوات في مجلس الدولة، موضحًا أن الهدف من هذه اللجنة هو الشفافية وعدم التستر على أي فساد.

وشدد على أن أمين عام مجلس الدولة السابق المستشار وائل شلبي، لم تكن هناك أي شائبه في تصرفاته وشخصيته لا تميل للانتحار.