أكد النائب الدكتور عماد جاد القيادي السابق في حزب المصريين الأحرار، “، أن أزمة حزب المصريين الأحرار الأخيرة والتي انتهت إعلان الجمعية العمومية سحب الثقة من مجلس أمناء الحزب، وعلى رأسه نجيب ساويرس، وعصام خليل رئيس الحزب ، ما هي إلا إمتداد لتحركات تقودها مجموعه داخل الحزب تخطط منذ فترة لإقصاء الأسماء البارزة ذات الطموح في تولي المناصب القيادية في الحزب.

وأضاف جاد خلال مداخلة هاتفيه له مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج هنا العاصمة المذاع علي فضائية سي بي سي، أن قراره بالإستقاله قبل عام كان سبب تلك التحركات رغم العديد من محاولات ساويرس وقتها للتراجع عن قراري ،لكنني أبلغته بأن الحزب علي هذا الحال لن يكمل مسيرته.

وتابع عضو النواب، أن عصام خليل عمل خلال فترة توليه رئاسة الحزب علي إغلاق الباب امام عضوية الحزب وإقصارها فقط علي الموالين له، مضيفًا بعض من يهاجمون ساويرس حاليا كان بيوطي ويبوس ايده”.