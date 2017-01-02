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محمد صلاح يصل مطار القاهرة للإنضمام لمنتخب الفراعنة
محمد صلاح

محمد صلاح يصل مطار القاهرة للإنضمام لمنتخب الفراعنة

الإثنين، 2 يناير 2017 11:07 ص
محيط

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى ونادى روما الإيطالى قادمًا من العاصمة البريطانية لندن، وتم إنهاء إجراءات وصوله على متن الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران القادمة من مطار هيثرو.
ومن المقرر أن ينتظم محمد صلاح فى تدريبات المنتخب الوطنى، استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تقام بالجابون.

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