محمد صلاح يصل مطار القاهرة للإنضمام لمنتخب الفراعنةالإثنين، 2 يناير 2017 11:07 ص
وصل إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى ونادى روما الإيطالى قادمًا من العاصمة البريطانية لندن، وتم إنهاء إجراءات وصوله على متن الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران القادمة من مطار هيثرو.
ومن المقرر أن ينتظم محمد صلاح فى تدريبات المنتخب الوطنى، استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تقام بالجابون.
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
-
مصادر: أمين مجلس الدولة السابق «شنق نفسه» بمحبسه
كشفت مصادر، عن أن أمين عام مجلس الدولة المستقيل، المستشار وائل شلبي، قام بشنق نفسه داخل محبسه. وأوضحت المصادر، في تصريحات نقلتها فضائية “إكسترا نيوز”، أن النيابة ...Mon, 02 Jan 2017 10:15:13 GMT
-
"التموين" : السكر والفول بـ7 جنيهات للكيلو والعدس بـ 20 جنيها
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تثبيت أسعار السلع التي يتم طرحها على بطاقات التموين للتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم على توفير السلع بأسعار مخفضة. وأوضحت ...Sun, 01 Jan 2017 09:26:23 GMT
-
"رحلات دوت كوم" تطلق أول محرك بحث باللغة العربية لحجز الفنادق ورحلات الطيران
أعلن في القاهرة اليوم عن انطلاق محرك بحث “Rahlat.com” والذي يعد أول محرك بحث عربى مستقل للمقارنة بين أسعار الفنادق ورحلات الطيران . ويقدم محرك البحث خدماته دون مقابل ...Mon, 02 Jan 2017 14:15:24 GMT
-
17 امراً يجب أن تعرفيه عن "سنة ولى زواج"
تنطبق جميع التوصيفات على سنة الزواج الأولى، فهي سنةٌ: جيدة، وسيئة، وغريبة، ومملة، وممتعة، وحزينة، ومجنونة، وطبيعية، فهي كلُ ذلك في آنٍ واحد! حسب صحيفة “هافينجتون ...Mon, 02 Jan 2017 20:31:28 GMT
-
"موسى" ينقلب علي الدولة بعد إحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى البرلمان
عبرت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، برئاسة عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عن قلقها إزاء إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية ...Mon, 02 Jan 2017 19:06:04 GMT
-
قيادى سلفى ينقلب علي نادر بكار:"فيروس"
هاجم سامح عبد الحميد ،الداعية السلفى،والقيادى بالدعوة السلفية، نادر بكار، نائب رئيس حزب النور لشئون الاعلام حيث وصفه ب”الفيروس”،و”السوس”،الذى ينخر فى كيان ...Mon, 02 Jan 2017 18:23:23 GMT
-
"قها للأغذية" تعلن محاربة الغلاء وتثبيت أسعار منتجاتها
قال الدكتور هاني مدحت، رئيس مجلس إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة لم ترفع أسعار منتجاتها بالرغم من قيام العديد ...Mon, 02 Jan 2017 17:18:52 GMT
-
حملات أمنية ومرورية وتموينية بعدد من المحافظات
شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات اليوم الاثنين، حملات أمنية وتموينية ومرورية لضبط الخارجين عن القانون، بالإضافة إلى حملات الأجهزة المعنية بإزالة التعديات ...Mon, 02 Jan 2017 16:46:35 GMT