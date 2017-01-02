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فيديو.. طنطاوي: "السيسي رجل فَطِن.. ولا يحب التطبيل"
الاعلامي مجدي طنطاوي

فيديو.. طنطاوي: "السيسي رجل فَطِن.. ولا يحب التطبيل"

الإثنين، 2 يناير 2017 11:10 ص

قال الإعلامي مجدي طنطاوي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يعجبه النفاق أو التطبيل أو المداهنة،  واصفا إياه بـ”الفطن”، وأنه مدرك لكل طرق التطبيل التي حدثت مع من قبله، مؤكدًا أن تلك الطرق ليست ذات جدوى مع الرئيس السيسي.

وأوضح “طنطاوي” خلال برنامجه “كلام جرايد” المذاع على قناة “العاصمة”، أن الرئيس السيسي يختلف عمن قبله من الزعماء، فنجد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان لديه كاريزما الزعامة، بينما السادات كان وسطيا، أما مبارك فكان يريد انتصارًا للوطن، إلا أنه التقى بأصحاب المصالح.

وتابع “علينا مساعدة الرئيس دون تحويله إلى ديكتاتور”، موضحا أن لدينا جينات تجلعنا نبحث لأنفسنا عن إله نعبده، ولا نستطيع العيش دون صناعة فرعون، وعلق قائلا: «المقالات والصحف حاجة تقرف.. إنتو عاوزين السيسي يبقى فرعون بالعافية، الراجل مش عاوز ده، وانتو هتخلوه فرعون بالعافية”.



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