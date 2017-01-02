استغل محمد عبد المنصف حارس مرمى إنبى، إجازة الفريق البترولى لقضاء أسبوع فى إيطاليا، برفقة زوجته الفنانة لقاء الخميسى، بعد توقف بطولة الدورى الممتاز لخوض المنتخب الوطنى استعداداته للمشاركة فى أمم إفريقيا 2017 بالجابون.

من المقرر أن يعود أوسة إلى القاهرة، الأسبوع الجاري، للمشاركة فى معسكرات إنبى خلال فترة التوقف حيث سوف سيدخل الفريق البترولى معسكرا مغلقا فى الإسماعيلية لمدة 9 أيام بداية من يوم الثلاثاء 10 يناير ويمتد إلى الخميس 19 يناير، ثم يعود الفريق إلى تدريباته فى القاهرة قبل السفر إلى برج العرب لإقامة معسكر ثانى بداية من يوم 29 يناير إلى 6 فبرابر المقبل.