انتهت أزمة باسم مرسى مهاجم الزمالك وسعد سمير مدافع الأهلى، بعد المقابلة التى جمعت الثنائى مساء اليوم، ليحتضن مدافع الفريق الأحمر نظيره لاعب الزمالك فى إعلان منهما عن عدم وجود أية شوائب بينهما بعد أحداث القمة 113 الأخيرة.

وكان باسم مرسى قد أكد من قبل أنه يرتبط بصداقة وعلاقة جيدة مع سعد سمير مدافع الأهلى وأن مواقع التواصل الاجتماعى تضخم الأحداث بتغريدات لا يركز معها.

وأنهى سريعاً سعد الدين سمير، مدافع فريق الكرة بالنادي الأهلي، جميع الخلافات والأزمات مع باسم مرسي، مهاجم فريق الزمالك والتي نشبت بينهما مؤخراً من خلال تواجد الثنائي في حفل الأهرام لاختيار أفضل لاعب في الموسم، و احتضن سعد سمير، باسم مرسي أمام الجميع ليعلن الثنائي انتهاء الأزمات سريعا.