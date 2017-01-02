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النيابة تأمر بحجز 12 شخصا للتظاهر بدون تصريح
مظاهرة - تيران وصنافير

النيابة تأمر بحجز 12 شخصا للتظاهر بدون تصريح

الإثنين، 2 يناير 2017 10:55 ص

أمرت نيابة قصر النيل اليوم الإثنين، بحجز 12 شخصا، 24 ساعة على ذمة التحريات لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عدد من الشباب لاتهامهم بالتظاهر دون تصريح، اعتراضا علي إحالة اتفاقية تيران وصنافير إلى البرلمان.

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