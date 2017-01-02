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وحدة للفيروسات الكبدية بسنورس في الفيوم
مستشفى

وحدة للفيروسات الكبدية بسنورس في الفيوم

الإثنين، 2 يناير 2017 10:58 ص

قرر الدكتور هشام الشناوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم فتح وتشغيل وحدة فيروسات كبدية بمركز سنورس، حيث كلف كلا من مدير الطب العلاجي ومدير التخطيط ومدير الفيروسات بتوفير مكان لتجهيزه تمهيدا لتشغيل الوحدة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الاثنين لسنورس حيث تفقد مستشفى سنورس المركزي وأقسام الأطفال والأطفال المبتسرين وعناية الأطفال والرمد وعيادة التأمين الصحي، كما تفقد الإدارة الصحية والمركز الطبي الحضري بسنورس.

رافق وكيل الوزارة فريق عمل ضم الدكتور نجيب عبد الملك مدير الطب العلاجي والدكتورة آمال هاشم مديرة التخطيط والدكتور شريف صبحي مدير الطوارئ والدكتور إبراهيم عمر مدير مكافحة العدوى.

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