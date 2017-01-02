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محافظ السويس: رفع الإشغالات وإحالة المخالفين للنيابة
اللواء أحمد حامد، محافظ السويس،‎

محافظ السويس: رفع الإشغالات وإحالة المخالفين للنيابة

الإثنين، 2 يناير 2017 10:36 ص

استعرض محافظ السويس اللواء أحمد حامد، اليوم الإثنين، مع رؤساء الأحياء، خلال مؤتمر المتابعة الأسبوعي، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحالية بالأحياء الخمسة، مؤكدا أهمية متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات على أرض الواقع بالتنسيق مع التخطيط والمتابعة.

ووجه المحافظ رئيس جهاز التجميل والنظافة بمتابعة خطة نظافة الشوارع الرئيسية وشوارع حي الأربعين، بالإضافة إلى تحديد أسماء الشوارع والحدائق العامة التي سيتم نظافتها وتطويرها أسبوعيا بالأحياء وتفعيل تجربة الجمع المنزلي ببعض القطاعات بكل حي.

وكلف المحافظ مدير شرطة المرافق بوضع خطة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الشوارع، ومنها شارع أحمد عرابي والجيش ومنطقة الإسعاف بالتنسيق مع حي السويس وحي الأربعين، مشددا على أهمية عمل تخطيط للنظافة والتجميل خارج أسوار المدارس والمصالح الحكومية والشوارع التي تقع في محيط المساجد والكنائس والمصانع والتنسيق مع المجتمع المدني والجمعيات لمواجهة مشاكل النظافة داخل المدن السكنية، بالإضافة إلى مكافحة الكلاب الضالة بالتنسيق مع الطب البيطري والأحياء.

كما كلف الأحياء بسرعة رفع أي ناتج أو مخلفات لأعمال التطهير لبالوعات الصرف الصحي وغرف التفتيش بالشوارع أولا بأول، والاستمرار في ترميم الأرصفة وإصلاح الكابلات الكهربائية وتغطية الأسلاك المكشوفة بالشوارع للحفاظ على الأرواح وإنارة المناطق المظلمة، مشددا على الجهات المعنية بتوقيع غرامات مالية وعمل محاضر بيئة وإشغال طريق للمخالفين وتحويلها للنيابة.

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