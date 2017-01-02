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ميدو جابر يتحدث عن الحدث الابرز له في عام 2016.. وعلاقته بأحمد توفيق
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ميدو جابر يتحدث عن الحدث الابرز له في عام 2016.. وعلاقته بأحمد توفيق

الإثنين، 2 يناير 2017 10:35 ص

أكد اللاعب محمد جابر “ميدو” صانع ألعاب النادي الأهلي على أن انتقاله إلى القلعة الحمراء قبل شهور قليلة ماضية كان بدون أية تأثيرات من جانب عائلته.

وتحدث ميدو جابر عبر قناة النادي الأهلي مؤكداً على أنه يدين بالفضل لنادي الألومنيوم الذي بدأ مسيرته به، مشدداً على أنه يعد أكبر أندية صعيد مصر.

وقال لاعب الأهلي: ” انتقالي للقلعة الحمراء هو الحدث الأفضل لي في 2016، حققت أمنية حياتي بعد إتمام الأمر والذي جاء بدون أية تدخلات من عائلتي “.

وأكمل: ” توفيق -شقيقي الأكبر- يشجع نادي الزمالك ولكنه لم يطلب مني الانتقال للقلعة البيضاء ورفض الأهلي، خاصة أن عائلتي كلها تشجع الفريق الأحمر “.

واختتم جابر: ” الألومنيوم هو من صنع اسمي في الملاعب وأضاف لي الكثير، وبالتالي فأدين له بالفضل، وأتمنى أن أقدم الكثير للأهلي في الفترة المقبلة “.

وكان ميدو جابر قد انتقل إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من فريق مصر المقاصة بعد منافسة مع الزمالك الذي رغب في ضمه أيضاً.

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