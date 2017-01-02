علق الإعلامي عمرو أديب، على انتحار المستشار وائل شلبي في مبنى الرقابة الإدارية اليوم، قائلا: “ناس كتير مش بالعة الحكاية”.

وقال في برنامج ه”كل يوم” المذاع على شاشة “on e”، اليوم الإثنين، إن “شلبي” بعد انتهاء التحقيق في الرابعة والنصف فجرًا بعد تحقيق استمر 6 ساعات، توجه إلى غرفة فندقية بالمبنى، وعندما دخلوا عليه صباحًا وجدوه فارق الحياة.

وأردف: “الدولة لو عايزة تطرمخ كانت تكتفي باللبان، ومكنتش تجيب وائل شلبي”، مضيفا “لو انتحر حد تاني في القضية دي.. أنا هزعل، حافظوا عليهم بقا، واوعوا تخلوا الفساد يتغلب عليك”.

ووجه رسالة إلى جهات التحقيق، قائلا: “حافظوا على اللبان.. خدوا بالكم منه”.