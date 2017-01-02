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خوان إيتوربي جناح روما على أعتاب تورينو على سبيل الإعارة
خوان مانويل ايتوربي

خوان إيتوربي جناح روما على أعتاب تورينو على سبيل الإعارة

الإثنين، 2 يناير 2017 10:35 ص

اقترب خوان إيتوربي جناح فريق إيه إس روما الإيطالي، من مغادرة فريق العاصمة الإيطالية خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتي ستفتح أبوابها غدا الثلاثاء، بعدما بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى فريق تورينو.
وأشارت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، إلى أن إيتوربي سيصل غدا إلى مدينة تورينو، لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لتوقيع العقود بشكل رسمي، بعدما توصلت كافة الأطراف إلى اتفاق نهائي حول الصفقة.
وسيضم تورينو ، إيتوربي على سبيل الإعارة، ودون دفع أي مقابل مادي لروما، بشرط تحمل راتب اللاعب كاملا، مع إمكانية ضمه بشكل نهائي الصيف المقبل، مقابل مبلغ قيمته 12,5 مليون يورو.
يذكر أن تورينو كان ضم الثنائي الهجومي آدم لياييتش، وياجو فالكي من روما الصيف الماضي، ليصبح إيتوربي ثالث مهاجم ينضم إلى تورينو قادما من فريق العاصمة.

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