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"المهن الموسيقية" تنفي منع كارول سماحة من الغناء في مصر
إنطلاقة جولة كارول سماحة

"المهن الموسيقية" تنفي منع كارول سماحة من الغناء في مصر

الإثنين، 2 يناير 2017 10:14 ص

نفى طارق مرتضى، المتحدث الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية، الأنباء التي تداولها عدد من وسائل الإعلام، والتى زعمت منع كارول سماحة من الغناء فى مصر بناء على قرار صادر من هانى شاكر نقيب الموسيقيين.

وقال طارق مرتضى ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ ” إن كل ما يقال عن منع كارول من الغناء لا أساس له من الصحة، والدليل على ذلك هو أن النقابة منحتها مساء أمس الأحد تصريحا لإقامة حفل غنائي داخل جامعة مصر الدولية”.

وطالب وسائل الإعلام بتحرى الدقة والحذر عند نشر أى أخبار تتعلق بالنقابة أو بفنانين كبار لهم ثقل ووزن على الساحة الفنية مثل كارول سماحة.

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