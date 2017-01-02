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جوارديويلا يفاجئ متابعيه: اقتربت من إنهاء مسيرتي التدريبية
جوارديولا

جوارديويلا يفاجئ متابعيه: اقتربت من إنهاء مسيرتي التدريبية

الإثنين، 2 يناير 2017 09:54 ص

فجَّر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مفاجأة مدوية، حول مسيرته التدريبية، التي انطلقت موسم “2008- 2009” مع برشلونة الإسباني، مؤكدًا أنها “اقتربت من نهايتها”.

وقال المدرب الإسباني، في تصريحات لشبكة “NBC” اليوم الإثنين: “سوف أكون في مانشستر سيتي 3 أو أكثر من ذلك بقليل، لكني متأكد أن مسيرتي قريبة من النهاية”.
وأضاف مدرب برشلونة السابق: “لن أكون مدربًا حتى أصل 60 أو 65 من عمري. أشعر أن عملية وداعي للملاعب قد اقتربت كثيرًا. لقد بدأ وداعي”.
وتابع مدرب بايرن ميونيخ السابق: “مانشستر سيتي، ربما يكون واحدًا من آخر الفرق التي أشرف عليها، وربما يكون فريقي الأخير”.

وعندما سئل عن أسباب تقاعده، قال: “هذا ما أريده”.

كان جوارديولا، بدأ مسيرته التدريبية المميزة في برشلونة عام 2008، وحقق كل الألقاب الممكنة مع الفريق الكتالوني، قبل أن ينتقل لبايرن ميونيخ الألماني، وفاز معه بدوري وكأس ألمانيا.

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