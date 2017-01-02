أكد النائب البرلماني مصطفى بكري، أن البرلمان سيناقش اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي بها خطوط الأساس للحدود البحرية وفقًا للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه “لن يصوت على تحديد ملكية مصر أو السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، ولكن ترسيم الحدود فقط”.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على شاشة “صدى البلد”، مساء الإثنين، إن البرلمان معني على الموافقة على خطوط الأساس وفقًا للمستندات بدون أحكام مسبقة”، متابعًا: “مش ناوين نسلق الموضوع لازم الشعب يقتنع”.