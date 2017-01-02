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بالفيديو.. مانشستر يونايتد يخطف فوزاً مثيرا أمام ويستهام في الدوري الانجليزي
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بالفيديو.. مانشستر يونايتد يخطف فوزاً مثيرا أمام ويستهام في الدوري الانجليزي

الإثنين، 2 يناير 2017 09:34 ص
محيط - أحمد عبد الخالق

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا مثيرا على مضيفه وست هام بهدفين دون رد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

أحرز ثنائية يونايتد، خوان ماتا وزلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقتين 63 و78 من زمن المباراة.

وحقق جوزيه مورينيو الفوز السادس على التوالي مع الشياطين الحمر في الدوري، كما احتفل الحارس دي خيا بمباراته رقم 250 مع الفريق الأحمر بالخروج بشباك نظيفة.

بهذا الفوز حافظ مانشستر يونايتد على المركز السادس برصيد 39 نقطة، بينما قبع وست هام في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.

وشهد اللقاء المشاركة رقم 300 لمايكل كاريك مع مانشستر يونايتد فى البريميرليج، إضافة إلى المشاركة رقم 250 للحارس ديفيد دى خيا مع الفريق فى كل البطولات. 

300 مباراة لكاريك
250 مباراة لدى خيا
وواصل مانشستر بذلك سجله الخالى من الهزائم فى البريميرليج للمباراة الثالثة عشر على التوالى، وذلك منذ فوزه على سوانسى سيتى فى 6 نوفمبر الماضى.

 

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