قال النائب أحمد بدران، عضو مجلس النواب،عن حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية ،أن مصر سوف تجنى ثمار المشاريع القومية والقرارات الاقتصادية التي تحققت في عام 2016 علي كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعمل علي استقرار الشارع المصري،وعودة مصر إلي سابق عهدها،مؤكداً أن ما حققته مصر خلال عام 2016 تحت قيادة الرئيس السيسي طفرة حقيقة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

كما رأي عضو مجلس النواب ،أن عام 2016 هو عام الخروج من عنق الزجاجة والاقتراب من اقتلاع الإرهاب من جذوره،حيث تمكنت الدولة من مواجهة الإرهاب بكل أنواعه ،مشيراً إلي أن مصر شهدت الكثير من الأحداث والأزمات كانت كفيلة بتدمير دول آخرى ،إلا أن القيادة السياسية الواعية استطاعت إنجاز وتدشين الكثير من المشروعات القومية من طرق وعاصمة إدارية جديدة ومشروعات تنموية وزراعية ،فضلاً علي قدرة الشعب المصري علي تحمل الظروف الاقتصادية في مشهد تدمع له القلوب ووقوفه جنباً إلي جنب للمضي قدماً نحو مستقبل أفضل ومصرنا الحديثة.

وأضاف البعلى ،أن حجم المشاريع في مدن القناة ستعمل علي المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة،بالرغم من أن البعض يرى أنها غير مجدية في الوقت الحاضر ،إلا أن تنمية محور قناة السويس سيحولها إلي أكبر مركز لوجيستي في الشرق الأوسط،مضيفاً ان الرئيس اختتم عام 2016 بسلسلة من المشروعات القومية ببورسعيد والإسماعيلية وإحداث تنمية وتطوير بتلك المحافظات كما ان مشروع الاستزراع السمكى خير ما يبعث الأمل على قلوبنا حيث أنه يوفر حوالى 10 ألاف فرصة عمل بجانب تحقيق الأمن الغذائى المصرى من الثروة السمكية.