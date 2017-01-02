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2017.. لميس الحديدي: "بوادره مش عجباني"
لميس الحديدي

2017.. لميس الحديدي: "بوادره مش عجباني"

الإثنين، 2 يناير 2017 09:20 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

قدمت الإعلامية لميس الحديدي، التهنئة للمصريين بالعام الجديد، قائلة: “بوادر السنة الجديدة مش عجباني، بس أنا برضه هتفائل”.

وأكدت في برنامجها “هنا العاصمة” المذاع على شاشة “سي بي سي”، اليوم الإثنين: “مبروك للأهلي، وأنا لبسة إنهاردة لون أحمر عشانه”.

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