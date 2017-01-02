قال رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريري “إن الإرهاب يستهدفنا جميعا ، فهو يستهدف الناس الطيبين الذين يحبون الحياة ويريدون أن يعيشوا ، وإن الإرهاب لا دين له وسنحاربه بأقوى ما لدينا”.

وأضاف الحريرى ـ لدى وصوله إلى مطار بيروت مساء اليوم لإستقبال الطائرة التي تقل ضحايا اعتداء اسطنبول والجرحى وعدد من الأهالي ـ ” إننا نتابع مع الحكومة التركية ما يستجد فيما يخص المجرم الذي ارتكب الجريمة”.