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سعد الحريري : الإرهاب يستهدفنا جميعا وسنحاربه بأقوى ما لدينا
سعد الحريري

سعد الحريري : الإرهاب يستهدفنا جميعا وسنحاربه بأقوى ما لدينا

الإثنين، 2 يناير 2017 10:09 ص

قال رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريري “إن الإرهاب يستهدفنا جميعا ، فهو يستهدف الناس الطيبين الذين يحبون الحياة ويريدون أن يعيشوا ، وإن الإرهاب لا دين له وسنحاربه بأقوى ما لدينا”.

وأضاف الحريرى ـ لدى وصوله إلى مطار بيروت مساء اليوم لإستقبال الطائرة التي تقل ضحايا اعتداء اسطنبول والجرحى وعدد من الأهالي ـ ” إننا نتابع مع الحكومة التركية ما يستجد فيما يخص المجرم الذي ارتكب الجريمة”.

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