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مصر تهزم سلة الإمارات بنتيجة كبيرة في البطولة العربية
كرة سلة

مصر تهزم سلة الإمارات بنتيجة كبيرة في البطولة العربية

الإثنين، 2 يناير 2017 09:25 ص

فاز منتخب مصر لكرة السلة على نظيره الإماراتى بنتيجة  ٨٦- ٦٤ فى البطولة العربية لكرة السلة، التى تنظمها مصر فى الفترة من ٣٠ ديسمبر، وحتى ٨ يناير ، ويشارك فى منافستها ٦ فرق عربية .

وتابع المباراة من المدرجات طارق خيرى المدير الفنى لسلة الأهلى ، بصحبة إبراهيم الجمال لاعب الفريق .

وهذا الفوز هو الثانى لمنتخب مصر بعد الفوز على البحرين في الافتتاح ثم الخسارة من المنتخب المغربى امس .

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