فاز منتخب مصر لكرة السلة على نظيره الإماراتى بنتيجة ٨٦- ٦٤ فى البطولة العربية لكرة السلة، التى تنظمها مصر فى الفترة من ٣٠ ديسمبر، وحتى ٨ يناير ، ويشارك فى منافستها ٦ فرق عربية .

وتابع المباراة من المدرجات طارق خيرى المدير الفنى لسلة الأهلى ، بصحبة إبراهيم الجمال لاعب الفريق .

وهذا الفوز هو الثانى لمنتخب مصر بعد الفوز على البحرين في الافتتاح ثم الخسارة من المنتخب المغربى امس .