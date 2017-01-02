17 امراً يجب أن تعرفيه عن "سنة ولى زواج"

تنطبق جميع التوصيفات على سنة الزواج الأولى، فهي سنةٌ: جيدة، وسيئة، وغريبة، ومملة، وممتعة، وحزينة، ومجنونة، وطبيعية، فهي كلُ ذلك في آنٍ واحد! حسب صحيفة “هافينجتون ...