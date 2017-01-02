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الاتحاد السكندري يوقف اللاعب أحمد الشيخ ويحوله للتحقيق
احمد الشيخ

الاتحاد السكندري يوقف اللاعب أحمد الشيخ ويحوله للتحقيق

الإثنين، 2 يناير 2017 09:16 ص
محيط - أحمد عبد الخالق

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمود مشالي تحويل أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم للتحقيق بمعرفة المستشار القانوني للنادي وإيقافه لحين انتهاء التحقيق معه.
وأعلن الاتحاد السكندري - على موقعه الرسمي اليوم الاثنين - أنه تم تحويل اللاعب للتحقيق لما بدر منه من عدم احترافيه وإساءة لناديه الذي ينتمي إليه ويلعب ضمن صفوفه وكذلك عدم احترامه لمشاعر جماهير زعيم الثغر.

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