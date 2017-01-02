تنطبق جميع التوصيفات على سنة الزواج الأولى، فهي سنةٌ: جيدة، وسيئة، وغريبة، ومملة، وممتعة، وحزينة، ومجنونة، وطبيعية، فهي كلُ ذلك في آنٍ واحد!

حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، عن مجلة Cosmopolitan إليك أهم 17 شيئاً ستتعلمينها في أثناء سنة الزواج الأولى، :

1- ستجدين غرابةً في أن يناديكِ أحدهم بزوجة فُلان

سيكون من الغريب أيضاً أن تنادي شخصاً ما بكلمة زوجي (أو زوجتي!). هذا غريبٌ جداً لكنه رائع!، وبمناسبة الحديث عن الغرابة، عندما تكتبين بياناتك في إحدى الأوراق الرسمية، وتجدين سؤالاً عن حالتك الاجتماعية، ستضعين علامةً حول كلمة عزباء سهواً، ثم ستقولين: “يا لحماقتي! هل يمكنني الحصول على ورقةٍ جديدة؟” الأمر غريب في البداية!

2- ستكونان على طبيعتكما وتتعاملان بعفويةٍ شديدة

أنتما الآن متزوجان وكل شيء متوقع؛ لن تجدا حرجاً في تعامل بعضكما مع بعض، وستقضين حاجتك دون إغلاق باب دورة المياه، وسيحلق ذقنه في أثناء استحمامك، تعرف زوجتك الآن أنك لا تستحمّ لمدة يومين متتاليين أحياناً، وأنك تنسى تنظيف أسنانك، ولكنها تحبك على أي حال أليس الحب شيئاً رائعاً؟!

3- التشارك في الموارد المالية أمر محير

التشارك في الموارد المالية أمر صعب ومحيّر، ربما تكون الاستعانة بمساعدة أحد المُخطِطين فكرة جيدة.، حددا أهدافكما، والاختلافات بين طريقة إنفاق كلٍ منكما، وكيف يمكن للأمر أن يسير بسلاسة، اهتما بهذا الآن، وسوف تكونان مستعدين لحياتكما القادمة.

4- الاستشارات الزوجية ليست فكرة سيئة

تعلُّم التواصل بوُدّ واحترام عندما تكون الأمور على ما يرام أسهل بكثير من تعلُّمها حين تسوء، إذا كانت لديك الأدوات المناسبة عند بداية زواجك، فستساعدك لاحقاً، لذا ستجد أن الاستشارات الزوجية بداية الزواج ليست فكرة سيئة؛ بل على العكس.

5- ستتحدّثان كثيراً عن الأطفال

هل ستنجبان أم لا؟ ومتى؟ هذه السنة أم السنة المقبلة؟ بعد 5 سنوات؟ بعد 10 سنوات؟ كلها قرارات مصيرية!، ستكرران النقاش بشأنها كثيراً.

6- ستُحدثين نفسكِ مرةً أسبوعياً قائلةً: “يا إلهي! إنني متزوجة!”

ربما لن تقولي الكلمات نفسها، لكن إدراكك هذه الحقيقة سيصدمك، وحينها سينتابك شعورٌ بالسعادة والدفء، أو شعورٌ بالفزع الشديد وأحياناً سينتابك كلا الشعورين!.

7- ستتحدّثين عن حفل زفافكما كثيراً

ستقولين أشياءً مثل: “أتذكُر حين جعلت سالي جون يفقد صوابه؟”، و”يا إلهي! لقد كان حفلنا رائعاً، كنتُ أبكي كثيراً”، ستتشاركان الذكريات، وستكونان مهووسيْن بصوركما.

8- ستَعرضين صور زفافك على كل شخصٍ تقابلينه

استغرق الأمر وقتاً طويلاً لإيجاد مُصوِّر مميز يُدرك أفضل الزوايا لالتقاط صورتك، ولهذا سيرى الناس تلك الصور التي كلفتكِ الكثير من المال، وسيرونها عدة مرات أيضاً، وستقومين بنشرها مراراً على حساباتك بالشبكات الاجتماعية. لا عيب في ذلك!

9- دمج حياتكما سيكون أمراً شديد الصعوبة

دمج الحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانية، والقروض العقارية، وعقود الإيجار، وما إلى ذلك سوف يحتاج إلى الوقت والصبر والجهد للتعامل معها؛ إذ سيكون هذا تحدياً صعباً، ولكنكِ تستطيعين التغلب عليه.

10- ستتساءلين عما إذا كنتِ اتخذتِ القرار الصحيح

عندما تندمج حياتكما بالكامل، ستكون هناك لحظاتٌ تفقدين فيها صوابك كلياً، بكل تأكيد، لكنكِ على الأرجح اتخذتِ القرار الصحيح، وإذا لم يكن كذلك، يمكنك الانفصال.. لا تقلقي.

11- ستجرّبين المعاشرة الجنسية

ستحاولين إثبات أنكِ لستِ عتيقةً، لذا، ستجرّبين ما تقرأين عنه في مجلة كوزمو، نعم، صرتِ الآن تستخدمين النصائح الجنسية الواردة في هذه المجلة لتتمتعي بزواج رائع غير تقليدي.

12- ستصير لهجتك المختصرة أكثر اختصاراً

إذا أرسلت إلى زوجي رسالةً نصية مضمونها، “بو؟” سيفهم رغبتي في تناول العشاء من مطعم بولان تاي في السابعة مساء، إذ ستبدأين في إرسال الرسائل بلغةٍ مختلفةٍ تماماً، وستتواصلين عبر مجموعة من الهمهمات والاختصارات إنَّه أمرٌ رائع أن يفهمك أحدهم بأقل عدد من الكلمات.

13- سيبدأ أهل زوجك في إزعاجك كما يزعجونه

والدان ووالدتان! ستتضاعف النصائح والأوامر والتدخل في الشؤون الشخصية، أو بدلاً من ذلك، سيكون أصهارك رائعين، وتتوطد علاقتك معهم.

14- ستشعرين بأنكِ تبذلين مجهوداً أكبر منه

ستشعرين بأنك تبذلين مجهوداً أكبر منه، وبالعكس سيشعر هو بأنه يبذل أكثر منكِ، حاوِلا مناقشة ذلك، وعالجاه في حينها، لا تتركا هذه الضغائن تتراكم لتصبح وحشاً عملاقاً يصعب التخلص منه والقضاء عليه مع الوقت.

15- ستُعيدين ترتيب اهتماماتك

نظراً إلى أنكما صرتما تفعلان العديد من الأشياء معاً، فستجدان طريقةً أخرى للتواصل مع الأشخاص وفعل الأشياء التي كنتما تفعلانها قبل أن تأخذكما جدية الحياة الزوجية ومسؤولياتها.

16- قد تقتنين حيواناً أليفاً

إذا لم تقتنِ كلباً أو قطةً من قبل، فربما ستذهبين إلى مأوى للحيوانات الأليفة للحصول على طفل قبل أن تلدي واحداً، لكن تذكري أن القطط والكلاب لا تشبه الأطفال في شيء، لذلك، إذا أردتِ طفلاً، فعليك بالإنجاب بدلاً من ذلك.

17- ستكتشفين أن المودة بينكما هي الشيء الأهم

ربما تعرفين ذلك قبل الزواج، لكن إن كنتِ بطيئة الاستيعاب، فستدركين أنَّ المودة بينكما هي المفتاح الأساسي لزواجٍ ناجح، هذا فضلاً عن الاحترام، والحب، وتغليب الصدق على الشك، والرفق.. ستنجحين في زواجك إن حرصتِ على هذه الأشياء.