مجلس النواب يستعرض عددا من البيانات العاجلة حول بعض المطالب الجماهيرية

استعرض مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس عددا من البيانات العاجلة المقدمة من النواب.

وقال عبد العال فى بداية الجلسة إن هيئة مكتب المجلس قررت مناقشة من 10 إلى 11 بيانا عاجلا في بداية كل جلسة مع مراعاة عدم تكرار النائب لذات البيان.

وفى ذات السياق، قال النائب صلاح أبو هميلة إن حوادث القطارات في مركز ومدينة العياط مستمرة منذ عام 2002 إلى الآن وآخرها حادث اصطدام قطار ركاب بسيارة ميكروباص بمزلقان قرية العطف أمس الأول وأسفر عن وفاة اثنين، مطالبا بإحالة المسؤولين عن هذا الحادث للنيابة العامة وتعويض أسر المتوفين.

وتحدثت النائبة سولاف درويش عن تردي الخدمات المصرفية في مركز ومدينة قليوب، فيما أكد النائب علي بدر وجود مشكلة خاصة بالتخطيط العمراني لمدينة الفيوم الجديدة، مطالبا بسرعة حلها.

وناشد النائب فايز بركات الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيه جزء من الدعم للمواد الغذائية الرئيسية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، فيما طالب النائب عبد الهادي بعجر الحكومة بحل لمصبات المياه في البحر.

وطالب النائب أحمد فاروق بإنشاء مستشفى مركزي بمنطقة وردان في الجيزة، وإنشاء كوبرى هناك، وهو ما عقب عليه الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بأن المنطقة تحتاج بالفعل إلى كوبري.

وتحدث النائب خالد هلالي في بيانه العاجل عما تردد عن بيع مستشفيات التكامل، وزيادة أسعار الأدوية، فيما طالب النائب محمد المصري بإعادة تشغيل إحدى محطتي الصرف الصحي التي توقفت عن العمل أمس في حي الأربعين بالسويس رغم أن 65% من الصرف الصحي بالحي يعمل على هذه المحطة.

وتناولت النائبة دينا عبد العزيز في بيانها “إهدار المياه الكبريتية في منطقة حلوان”، رغم أن لها أثرا كبيرا على الاقتصاد ويمكن استخدامها في السياحة العلاجية.