أعلن محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان، عن موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تخصيص مساحات من الأراضي بمدن ومراكز المحافظة لإقامة مشروعات نفع عام عليها لخدمة أبناء المحافظة .

وأشار المحافظ - فى بيان له - إلى أن الموافقة جاءت على تخصيص قطعه أرض أملاك دولة على مساحة 3 أفدنه (تبرع جمعية تنميه المجتمع ) الواقعة بحوض الربع الغربي زمام ناحيه البريجات مركز كوم حمادة بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة معالجة صرف صحي عليها ، والموافقة على تخصيص قطعه ارض أملاك دولة على مساحة 48 م2 تبرع احد المواطنين والكائنة بناحيه كوم البركة مركز كفر الدوار بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها .

وأضاف انه تم الموافقة على تخصيص قطعه ارض أملاك دولة على مساحه 4 قراريط تبرع بها احد المواطنين بقريه الزقل التابعة لمنشية الأوقاف المملوكة للوحدة المحلية لقريه افلاقة مركز دمنهور بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها .