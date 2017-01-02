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تقارير تزعم: السيسي يُخاف من شفيق.. ويريده في المنفى
السيسي واحمد شفيق

تقارير تزعم: السيسي يُخاف من شفيق.. ويريده في المنفى

الإثنين، 2 يناير 2017 03:38 م

نقل تقرير لمجلة “نيويوركر”، اﻷمريكية، عن مسؤولين أمريكيين، زعمهم إنَّه خلال انتخابات الرئاسة الأولى، بعد ثورة 25 يناير 2011، في مصر، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة الجيش الآخرون، قلقين بشأن أحمد شفيق، الجنرال المتقاعد بسلاح القوات الجوية، ومنافس محمد مرسي في الانتخابات.

وقال المسؤولون: “ربما كان شفيق يمثل خطرًا أكبر من مرسي؛ إذ بدا أنهم كانوا يعتقدون أن جماعة الإخوان المسلمين من السهل التحكم فيها، بينما من الممكن لشفيق أن يعيد إحياء حزبٍ سياسي يمتلك قوة وسلطة حقيقية”.

وتابع المسؤولون الأمريكيون: “حتى بعد الإطاحة بمحمد مرسي من منصب الرئاسة، وهزيمة الإخوان المسلمين، عملت السلطات المصرية على التأكد من بقاء أحمد شفيق في منفاه بدول الخليج، وذلك من خلال مجموعة من الدعاوى القانونية المرفوعة ضده، والتي تمنع عودته إلى البلاد”.

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