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طرح 100 فدان للاستثمار الزراعي والحيواني بالفيوم
جمال سامي محافظ الفيوم
جمال سامي محافظ الفيوم

طرح 100 فدان للاستثمار الزراعي والحيواني بالفيوم

الإثنين، 2 يناير 2017 03:36 م
وكالات

وافق محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي على طرح مساحة 100 فدان بمركز طامية للاستثمار بنظام الإيجار في مزايدة علنية لإقامة مشروع زراعي حيواني.

وأوضح المحافظ، فى تصريح اليوم الإثنين، أنه تقرر سحب كراسة الشروط من مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية فى الفترة من 9 إلي31 يناير الحالي، وعقد جلسة المزايدة العلنية يوم 8 فبراير القادم بمقر مجلس مدينة طامية.

وأكد جمال حرص المحافظة على إعادة الحياة مرة أخرى للمشروعات المتوقفة منذ سنوات وتنفيذ مشروعات جديدة تعود بالخير على أبناء الفيوم وتساهم فى دعم الاقتصاد وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

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