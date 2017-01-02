وافق محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي على طرح مساحة 100 فدان بمركز طامية للاستثمار بنظام الإيجار في مزايدة علنية لإقامة مشروع زراعي حيواني.

وأوضح المحافظ، فى تصريح اليوم الإثنين، أنه تقرر سحب كراسة الشروط من مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية فى الفترة من 9 إلي31 يناير الحالي، وعقد جلسة المزايدة العلنية يوم 8 فبراير القادم بمقر مجلس مدينة طامية.

وأكد جمال حرص المحافظة على إعادة الحياة مرة أخرى للمشروعات المتوقفة منذ سنوات وتنفيذ مشروعات جديدة تعود بالخير على أبناء الفيوم وتساهم فى دعم الاقتصاد وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.