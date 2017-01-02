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الطيب: مستعدون لإنشاء مركز لنشر الإسلام الصحيح وتعليم اللغة بكوريا الجنوبية
شيخ اﻻزهر الدكتور احمد الطيب‎

الطيب: مستعدون لإنشاء مركز لنشر الإسلام الصحيح وتعليم اللغة بكوريا الجنوبية

الإثنين، 2 يناير 2017 03:47 م
خاص - محيط

قال شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيِّب إن الأزهر مستعد لتقديم منح لأبناء المسلمين بكوريا الجنوبية للدراسة بالأزهر، وتعلم اللغة العربية من خلال مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها،بالإضافة إلى إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية بكوريا الجنوبية وبيان الإسلام الصحيح الذي يضمن الاستقرار وينشر المحبة والسلام بين الناس.

جاء ذلك خلال استقبال الامام الاكبر بمشيخة الأزهر اليوم الأثنين السفير يون سون جو، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة حيث رحب الإمام الأكبر بالسفير.
من جهته، أعرب سفير كوريا الجنوبية عن تقدير بلاده لدور الأزهر الشريف في مكافحة الفكر المتطرف، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وكوريا، والتي مر عليها أكثر من 20 عامًا، تشهد تطورًا كبيرًا في كافة المجالات.
وأطلع السفير فضيلة الإمام الأكبر على أحوال المسلمين بكوريا الجنوبية، موضحًا أن كوريا دخلها الإسلام في القرن التاسع، ويوجد بها جامعات تدرس اللغة العربية، وتطلع السفير إلى توسيع التعاون بين الأزهر الشريف وبلاده على المستويين التعليمي والثقافي.

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