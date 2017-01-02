أعلن كابتن إيهاب محي رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية انتهاء توقيع وثيقة التأمين مع كبرى شركات التأمين العالمية على مخاطر المسئولية المدنية تجاه الطرف الثالث.

وقال إن صلاحية الوثيقة حتى نهاية عام 2017 وتعتبر القيمة التأمينية لهذا العام الأقل قيمة بالمقارنة بالأعوام السابقة نظرا لتحديث الأجهزة الملاحية العاملة بالقطر المصري وتطبيق أعلى معايير السلامة الجوية بالأجواء المصرية.

وأضاف - في تصريحات صحفية - أن التأمين يشمل التغطية الشاملة لأعمال المراقبة الجوية، مشيرا إلى أن تحديد القيمة التأمينية للعام يأتي طبقا لاستبيان مؤشرات الخطر بالأجواء المصرية خلال العام المنصرم وهو ما يعتبر مؤشرا شديد الإيجابية على سلامة الأجواء المصرية .. وأكد أن التأمين يشمل التغطية الشاملة لأعمال المراقبة الجوية المقدم من الشركة.