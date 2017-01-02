المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الاثنين لمجلس إدارة صندوق “تحيا مصر” بحضور وزراء التنمية المحلية، الصحة، العدل، المالية، الري، الاستثمار، التموين ومحافظ القاهرة حيث تم استعراض مجموعة من المشروعات التي يتم تمويلها من خلال الصندوق والتي شملت (حي الأسمرات 3 وتطوير منطقة العسال وسيارات النقل المبردة وتطوير 10 قرى بالصعيد) ومشروعات شبكات الصرف الصحي والري بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة ومشروعات النوبة وجهود مكافحة فيروس سي.

ووجه إسماعيل ، خلال الاجتماع ، باستمرار جهود تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة على مستوى الجمهورية والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة بتلك المناطق مع سرعة نقل سكان المناطق ذات الخطورة الداهمة.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطوات التي تمت ضمن مشروعي الأسمرات 1 و الأسمرات 2 والتي انتهت بنسبة 100% إلى جانب الموقف التنفيذي لمشروع (الأسمرات 3) الجاري تنفيذه حاليا ويتضمن المرحلة 124 عمارة تضم 7440 وحدة سكنية إلى جانب مختلف المباني الخدمية والترفيهية، حيث يهدف المشروع بمراحله الثلاث إلى إنشاء مدينة لنقل قاطني المناطق العشوائية ذات الخطورة البالغة بمنشأة ناصر وبخاصة منطقة الدويقة.

كما تم استعراض موقف تطوير منطقة العسال بحي شبرا الذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل بمبلغ مخصص لتنفيذ هذا المشروع يصل لنحو 61.5 مليون جنيه بهدف النهوض بكافة سبل الحياة لسكان هذه المنطقة حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بنسبة 100% .. وفي إطار الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة فقد تم الانتهاء من إخلاء عدد 34 عقارا وهدم وحفر عدد 4 عقارات إلى جانب وضع أساسات لـ 11 عقارا كما تم الانتهاء من الخرسانة المسلحة والمباني لعدد 14 عقارا.

وفي إطار استعراض جهود مكافحة فيروس سي ، فقد تقرر تخصيص عدد 2 من مستشفيات التكامل بمحافظتي كفر الشيخ والمنيا لتحويلهما إلى مراكز لعلاج فيروس سي والكبد الوبائي بالمحافظتين حيث يأتي ذلك في إطار تحقيق الاستغلال الأمثل لمقار مستشفيات التكامل وفتح أكبر قدر من المراكز المتخصصة في مختلف المحافظات لتلبية الخدمات الصحية للمواطنين.

وتم استعراض تقرير حول موقف برنامج التطوير والتحديث في 10 من القرى الأكثر احتياجا بمحافظات قنا وأسيوط وسوهاج في صعيد مصر ومراجعة الموقف التنفيذي لإتمام مشروعات الصرف الصحي ورصف الطرق بتلك القرى بعد وصول نسب التنفيذ في المشروعات الأخرى إلى نسب متقدمة .. كما تم استعراض الموقف الخاص بمشروع السيارات النقل المبردة والذي يأتي في إطار جهود الدولة لدفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول بالمواد الغذائية الأساسية إلى مختلف المناطق بالمحافظات وتوفير فرص عمل للشباب.

كما تم استعراض المشروعات التي يتم تنفيذها في منطقة النوبة في قطاعات الإسكان، والكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، والصحة، والحماية المدنية حيث وجه رئيس الوزراء بأن يتم الإنفاق على المشروعات العاجلة في تلك المنطقة وفقاً للأولويات على أن يتم الانتهاء منها في 30 / 6 / 2018 كما وجه بطرح تنفيذ مشروعات تنموية تتيح فرص عمل حقيقية لأهالي تلك المنطقة وبخاصة من الشباب بما يسهم في رفع مستوى معيشتهم.

ومن ناحية أخرى..طالب رئيس الوزراء بإعداد تقرير شامل يتم تقديمه بعد غد الأربعاء عن ما تم تنفيذه من اجراءات فيما يتعلق بمشروعات تطوير شبكات الصرف الصحي والري بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة والمخصص لها مبلغ مليار جنيه متضمنة تعويضات المزارعين عن الآثار التي لحقت بهم في الموسم الماضي جراء السيول ، حيث تم استعراض البرنامج الزمني للمشروعات والأعمال التي يتضمنها ومنها إنشاء 4 محطات رفع بتكاليف 648 مليون جنيه وأعمال شبكات الصرف الصحي بتكاليف 43 مليون و297 ألف جنيه إلى جانب الأعمال التي نفذتها وزارة الري من موازنة الوزارة.