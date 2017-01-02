قال محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نجاح النادي في إنهاء الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز دون هزيمة، هو أمر جيد للغاية، وأكد في الوقت ذاته أن الأهلي لم يحسم لقب الدوري حتى الآن.

وأضاف هاني أن الفريق قدم أداءً جيدًا خلال الدور الأول من الدوري، ونجح في إنهاء عام 2016 بفوز كبير على منافسه التقليدي نادي الزمالك، ونجح في إسعاد الجماهير التي تنتظر البطولات من الفريق...وأوضح ظهير أيمن الأهلي أن مباراة القمة الماضية أمام الزمالك كانت الأولى التي يشارك فيها من بداية اللقاء، مشيرا إلى أنه لم يكن لديه أي رهبة من المباراة، بسبب مساعدة زملائه الكبار بالفريق على دخول أجواء المباراة بشكل سريع.

وأشار محمد هاني إلى أنه يشعر بالفخر لثقة حسام البدري، المدير الفني في قدراته، والاعتماد عليه بشكل أساسي في تشكيل الفريق خلال المباريات الماضية، مضيفا أن وجوده بجانب الثنائي أحمد فتحي وباسم علي، ساعده على اكتساب الكثير من الخبرات...وأكد أن باسم علي من أفضل لاعبي الجانب الأيمن في مصر، ويتمنى له الشفاء من الإصابة بشكل سريع، موجها شكرًا خاصًا لأحمد فتحي على النصائح الكثيرة التي يقدمها له ومساندته الدائمة له.

وشدد اللاعب على أنه كان واثقًا من الحصول على فرصة المشاركة، بسبب اجتهاده في التدريبات، ولتأكده من أن الكابتن حسام البدري، يتعامل مع جميع اللاعبين بمبدأ العدل، ويمنح الفرصة لمن يجتهد ويبذل مجهودًا كبيرًا في التدريبات.

ونفى هاني الأنباء التي ترددت في الفترة الماضية عن تلقيه أي عروض للاحتراف والرحيل عن الأهلي، مؤكدا أنه لا يرغب في الرحيل فى الوقت الحالي، ويريد الفوز بكل البطولات مع الأهلي سواء الدوري والكأس وبطولة إفريقيا، من أجل الوصول إلى كأس العالم للأندية.