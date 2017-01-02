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الكهرباء: 6200 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم
محمد شاكر وزير الكهرباء
محمد شاكر وزير الكهرباء

الكهرباء: 6200 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

الإثنين، 2 يناير 2017 03:31 م
وكالات

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الإثنين قدرها 6200 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الأحد تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24500 ميجاوات في ارتفاع عن الحمل في ساعة الذروة أمس والذي بلغ 24400 ميجاوات، بينما بلغ الحمل الادنى 16300ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل وحتى الساعة الثانية و30 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية ، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة

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