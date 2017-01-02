قال رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد سيد محمود إنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع صوامع القمح بمنطقة شرق العوينات بطاقة تخزينية 60 ألف طن، وبتكلفة 120 مليون جنيه.

وأضاف رئيس المركز - في تصريح اليوم الاثنين - أن مجمع الصوامع المقام على مساحة 6 آلاف و250 مترا مربعا سيخدم عملية التنمية بشكل كبير، كما سيساهم في زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح، لافتا إلى أن المنطقة تعد من المشروعات القومية الهامة، حيث تزرع بها أكبر مساحة من محصول القمح على مستوى المحافظة وتستثمر فيها 19 شركة استثمارية.

من ناحية أخرى، صرح رئيس مركز باريس التابع للمحافظة المهندس عادل عباس بأنه قد تم طرح 51 محلا بالسوق الحضاري بمدينة باريس للشباب، والذي سيتم الانتهاء منه خلال خمسة أشهر بتكلفة إجمالية تبلغ مليونا و300 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ أنه سيتم فحص الطلبات وتلقي التظلمات والبت فيها تزامنا مع الانتهاء من إنشاء السوق، على أن يتم تسليم الشباب الذين تم اختيارهم وفقا للشروط والمعايير المحددة، وذلك فور الانتهاء من إنشاء السوق ودخوله الخدمة مباشرة.