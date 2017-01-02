الأمن العام يضبط 256 قضية مخدرات و76 متهما خلال 24 ساعةالإثنين، 2 يناير 2017 03:29 م
واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
واستهدفت الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدار 24 ساعة – التصدي لأعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية؛ لإعادة الانضباط للشارع المصري.
وأسفرت جهود الحملات في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، عن ضبط 256 قضية، وفي مجال السجناء الهاربين من السجون العمومية عن ضبط متهمين اثنين، وفي مجال المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم ، عن ضبط 76 متهما .
كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 15 متهما ارتكبوا 8 حوادث سرقة متنوع ، فضلا عن ضبط 38 متهما بارتكاب أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه، ... وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
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