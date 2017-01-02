 Moheet on google
الإثنين 2 يناير 2017 02:42 مساءً
روابط سريعة
جابر نصار: استخدام الكتاب الإلكتروني بداية من العام الدراسي المقبل
الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة‎

جابر نصار: استخدام الكتاب الإلكتروني بداية من العام الدراسي المقبل

الإثنين، 2 يناير 2017 03:26 م

قال الدكتور جابر نصار، رئيس حامعة القاهرة، إنه تم افتتاح تطويرات بكلية التجارة لتحديث بنية الخدمات للطلاب والثقافية، فتم افتتاح مبنى يتعامل مع الطلاب بطريقة تكنولوجية، كما يحدث في البنوك.

وأضاف في لقاء خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، كما تم تطوير مسرح الكلية بوحدة إضاءة ثابتة ووحدة صوت، كما تم تحديث خشبة المسرح والمقاعد والستائر، مضيفا أن هناك تطوير في العديد من الكليات مثل الحقوق والطب.

وأوضح أنه سيتم استخدام الكتاب الإلكتروني ولن يكون هناك كتاب أو مرجع ورقي في العملية التعليمية بداية من العام الدراسي 2017 – 2018، لتقليل العبء عن الدولة والجامعة، وتوفير العملية الصعبة التي تصرف على الأوراق والأحبار.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3