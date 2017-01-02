قال الدكتور جابر نصار، رئيس حامعة القاهرة، إنه تم افتتاح تطويرات بكلية التجارة لتحديث بنية الخدمات للطلاب والثقافية، فتم افتتاح مبنى يتعامل مع الطلاب بطريقة تكنولوجية، كما يحدث في البنوك.

وأضاف في لقاء خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، كما تم تطوير مسرح الكلية بوحدة إضاءة ثابتة ووحدة صوت، كما تم تحديث خشبة المسرح والمقاعد والستائر، مضيفا أن هناك تطوير في العديد من الكليات مثل الحقوق والطب.

وأوضح أنه سيتم استخدام الكتاب الإلكتروني ولن يكون هناك كتاب أو مرجع ورقي في العملية التعليمية بداية من العام الدراسي 2017 – 2018، لتقليل العبء عن الدولة والجامعة، وتوفير العملية الصعبة التي تصرف على الأوراق والأحبار.