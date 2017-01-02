4 لاعبين من الريال و2 من برشلونة ضمن تشكيلة "ليكيب" المثالية لعام 2016الإثنين، 2 يناير 2017 03:26 م
ضمت تشكيلة الفريق المثالي لكرة القدم لصحيفة (ليكيب) الفرنسية لعام 2016 ، أربعة لاعبين من ريال مدريد هم “كريستيانو رونالدو وسرخيو راموس ولوكا مودريتش ومارسيلو”.
كما شملت القائمة، مهاجمي فريق برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز، بالإضافة إلى البرازيلي داني ألفيش، الذي رحل الصيف الماضي عن صفوف البرسا لينضم إلى يوفنتوس الإيطالي.
وتضمنت أيضا الإيطاليين، الحارس جيانلويجي بوفون وقلب الدفاع ليوناردو بونوتشي، والفرنسي الدولي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.. إضافة إلى الفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي القادم من ليستر سيتي الإنجليزيين.
وتمثل هذه سابع مرة يحل فيها رونالدو ضمن التشكيلة المثالية للعام، كما أنه اللاعب البرتغالي الوحيد بين هذه القائمة.. وكان الدون أكثر من حصد النقاط ضمن هذه التشكيلة بـ408 نقاط، يليه جريزمان (405) وسواريز (387) ثم ميسي (384) وكانتي (344) وخلفه بونوتشي (331) .
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