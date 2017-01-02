أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، عن إطلاق 3 قوافل طبية تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، تشمل خدمات الصحة الإنجابية وكافة التخصصات الطبية، وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي بمحافظة القاهرة.

وأوضحت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، في بيان اليوم الاثنين، أن القوافل ستشمل مناطق الهجانة، والزلزال، وبطن البقرة، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ أول قافلة في منطقة شرق الطبية بمدينة نصر ( عزبة الهجانة ) يومي 11 و12 يناير الحالي، وفي منطقة مصر القديمة الطبية ( بطن البقر ) في أيام 18-19 يناير ومنطقة ( الزلزال ) في الفترة من 1-2 من فبراير القادم.

وأضافت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة أن الحملة تستهدف الإدارات ذات الأولوية التي بها نسبة عالية من الاحتياجات التي لم تلبى والكثافة السكانية العالية.

وأشارت إلى تقديم الخدمات بالمجان لجميع المواطنين متمثلة في خدمات وسائل تنظيم الأسرة بالعيادات المتنقلة والوحدات الثابتة إلى جانب توفير الأدوية بالمجان وتقديم فرص للعلاج علي نفقة الدولة للحالات الأكثر احتياجا ، لافتة إلى إحالة الحالات التي سوف تحتاج لتحويل إلى أقرب مستشفي ، ومنها مستشفي الشيخ زايد في منطقة نصر شرق ومستشفي دار السلام العام في منطقة مصر القديمة ومستشفى الخليفة في منطقة المقطم، وحالات الرمد سيتم تحويلهم إلى مستشفي رمد قلاون.

وتابعت بأنه سيتم توفير تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والتوليد والصحة الإنجابية ومعمل وطبيب رمد وجلدية ‪ ،وعظام , وتنظيم أسرة وعيادة مشورة ، لافتة إلى أن هدف القوافل هو إتاحة وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات بهدف زيادة معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض الحاجات غير الملباة.

كما سيتم أثناء القوافل تنفيذ العديد من الأنشطة الإعلامية والترويجية والتي تشمل عقد ندوات داخل وخارج الوحدات الصحية و لقاءات جماهيرية للتوعية بالمشكلة السكانية ، وتوجيه السيدات إلى منافذ تقديم الخدمة‪ .

ومن المنتظر أن يشارك في تنفيذ القوافل محافظة القاهرة مركز الإعلام والاتصال ومديرية الشباب والرياضة والثقافة والأوقاف والتضامن الاجتماعي والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومن مديرية الشئون الصحية بالقاهرة إدارة الصيدلة إدارة الطب العلاجي ,إدارة المعامل ,إدارة الثقافة الصحية ، إدارة العلاقات العامة.

كما سيشارك كل من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بتوفير عيادة للرمد، جمعية القاهرة لتنظيم الاسرة والتنمية بتوفير وسائل الدعاية وفرق عمل من الشباب للتنسيق للقافلة، وإرشاد المترددين إلى مكان القافلة، هيئة كاريتاس بتقديم قروض ومساعدات اجتماعية ، ندوات صحية ودعاية للقافلة.