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غلق 9 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض لارتكاب أعمال إرهابية
مبنى وزارة الداخلية المصرية

غلق 9 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض لارتكاب أعمال إرهابية

الإثنين، 2 يناير 2017 03:23 م
وكالات

واصلت كافة الأجهزة بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وكذلك مكافحة جرائم الإبتزاز المادي والنصب على المواطنين.

وأسفرت هذه الجهود خلال اسبوع ، في مجال ضبط ومتابعة أنشطة العناصر الإرهابية والإثارية المحرضة على شبكة الانترنت ، عن غلق 9 حسابات عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بسبب نشرها مشاركات تحريضية لإرتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي.

كما اسفرت في مجال مكافحة جرائم الإبتزاز المادي والنصب على المواطنين،عن ضبط متهمين لقيامهما بارتكاب وقائع ابتزاز بعدد من مديريات الأمن، كما تم تقديم الدعم الفني وفحص 715 واقعة ل20 جهة مختلفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده.

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