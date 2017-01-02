رئيس النواب:اتفقت مع رئيس الوزراء على رفع سعر توريد طن القصب الى 620 جنيها

أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه اتفق مع رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل خلال لقائهما بمقر المجلس اليوم على رفع سعر توريد طن القصب من 500 الى 620 جنيها.

وقال عبد العال خلال جلسة المجلس اليوم، إن المحاصيل الأخرى سيتم زيادتها طبقا للاسعار العالمية وهذه بشرة خير للفلاحين.

وأكد أن اسعار السماد لن يحدث عليها اى زيادة وان قضية الفلاحين لها أولوية قصوى بالنسبة للمجلس .