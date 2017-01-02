قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أنها تسلمت 1.8 مليون دولار أمريكي من الجمهورية التركية، العضو المؤسس للمنظمة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس رجب طيب أردوغان ولحكومة الجمهورية التركية، على هذا التبرع السخي. مشيراً إلى التزام تركيا الثابت بأهداف المنظمة ومبادئها.

وترأس تركيا الدورة الحالية لمؤتمر القمة الإسلامي وتشارك بنشاط في مختلف برامج المنظمة وأنشطتها.

وبالتزامن مع ذلك، قدمت تركيا تبرعاً بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لفائدة صندوق التضامن الإسلامي، و100 ألف دولار أخرى للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي كان قد تعهد في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في مدينة إسطنبول في إبريل 2016 بتقديم تبرع طوعي للأمانة العامة للمنظمة.

وسبق لحكومة الجمهورية التركية أن قدمت سنة 2007 مساهمة طوعية في ميزانية الأمانة العامة قدرها 1.5 مليون دولار أمريكي، ومساهمة طوعية أخرى قدرها مليون دولار أمريكي سنة 2005.