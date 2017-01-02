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«المرشدين السياحين»: عملنا اللي علينا.. واللي عايزيجي يتفضل
وليد البطوطي - ممثل الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين بالشرق الأوسط

«المرشدين السياحين»: عملنا اللي علينا.. واللي عايزيجي يتفضل

الإثنين، 2 يناير 2017 03:13 م

أكد وليد البطوطي، ممثل الإتحاد الدولي للمرشدين السياحيين، أن وضع السياحة في مصر تحسن، وحدثت انتعاشة وانفراجة كبيرة، مضيفا: “سياحة المصريين هي السبب في تحسن السياحة الداخلية”.

وأشار “البطوطي” خلال لقائه بقناة “اكسترا نيوز”، اليوم الاثنين، إلى أن السياحة انتقلت من حالة العدم إلى المعقول، لافتا إلى أن حادث الكنيسة البطرسية لم يؤثر على السياحة في مصر.

وعن عودة السياحة الروسية قال “إحنا عملنا كل اللي علينا واللي عايز ييجي يتفضل”، مؤكدا أن منع السياحة الروسية أمر سياسي، حيث أن شركات السياحة التي تصطحب الروس إلى مصر هي شركات تركية.

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