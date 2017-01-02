دول الخليج تدين الهجوم المسلح على أحد السجون في البحرين

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاثنين 2 يناير 2017، عن إدانتها الشديدة للهجوم المسلح الذي استهدف مركز الإصلاح والتأهيل في قرية (جو) البحرينية وأسفر عن استشهاد شرطي وإصابة آخر بجروح.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني في بيان صحافي أن دول المجلس تدين بشدة هذا الهجوم المسلح باعتباره عملا إرهابيا شنيعا وتعرب عن دعمها ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على سلامة مواطنيها والقائمين على أراضيها.

وعبر الزياني عن ثقته في قدرات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مملكة البحرين على القبض على العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب هذه الجريمة والهاربين، سريعاً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم وكشف الجهات المحرضة والمساندة لهم.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت أمس الأحد استشهاد رجل أمن إثر شن عناصر إرهابية هجوما مسلحا على مركز للإصلاح والتأهيل في قرية (جو) مضيفة إن الحادث نتج عنه هروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية.