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الإثنين 2 يناير 2017 02:44 مساءً
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دول الخليج تدين الهجوم المسلح على أحد السجون في البحرين
الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني

دول الخليج تدين الهجوم المسلح على أحد السجون في البحرين

الإثنين، 2 يناير 2017 03:10 م
محيط: متابعات

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاثنين 2 يناير 2017، عن إدانتها الشديدة للهجوم المسلح الذي استهدف مركز الإصلاح والتأهيل في قرية (جو) البحرينية وأسفر عن استشهاد شرطي وإصابة آخر بجروح.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني في بيان صحافي أن دول المجلس تدين بشدة هذا الهجوم المسلح باعتباره عملا إرهابيا شنيعا وتعرب عن دعمها ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على سلامة مواطنيها والقائمين على أراضيها.

وعبر الزياني عن ثقته في قدرات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مملكة البحرين على القبض على العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب هذه الجريمة والهاربين، سريعاً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم وكشف الجهات المحرضة والمساندة لهم.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت أمس الأحد استشهاد رجل أمن إثر شن عناصر إرهابية هجوما مسلحا على مركز للإصلاح والتأهيل في قرية (جو) مضيفة إن الحادث نتج عنه هروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية.

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