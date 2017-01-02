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تنفيذ 28 ألف حكم قضائي متنوع من بينهم 331 حكما جنائيا خلال 24 ساعة
مبنى وزارة الداخلية المصرية

تنفيذ 28 ألف حكم قضائي متنوع من بينهم 331 حكما جنائيا خلال 24 ساعة

الإثنين، 2 يناير 2017 03:20 م
وكالات

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام ، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية ، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة ، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية ، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 27 ألفا و859 حكما قضائيا متنوعا، شملوا تنفيذ 331 حكما جنائيا ، و13 ألفا و32 حكم حبس جزئي ، وألفين و944 حكم حبس مستأنف ، و8 آلاف و323 أحكام غرامات، و3 آلاف و229 أحكام مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات .

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