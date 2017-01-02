شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام ، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية ، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة ، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية ، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 27 ألفا و859 حكما قضائيا متنوعا، شملوا تنفيذ 331 حكما جنائيا ، و13 ألفا و32 حكم حبس جزئي ، وألفين و944 حكم حبس مستأنف ، و8 آلاف و323 أحكام غرامات، و3 آلاف و229 أحكام مخالفات.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات .