وضع قائد نادي ريال مدريد الإسباني سرجيو راموس، الفوز بالثلاثية هذا الموسم مع النادي الملكي نصب عينيه، وذلك بناءً على النجاح الذي حققه المرينجي في عام 2016.

وقال راموس في تصريحات نشرها موقع “فور فور تو” الإنجليزي: “الدوري وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا، هذا ما نريد الحصول عليه هذا الموسم بالإضافة إلى البطولات الأخرى التي تأتي في طريقنا”.

وأضاف راموس: “سوف نحاول لعب كرة قدم جيدة، سوف أحاول أن أعطي كل شئ للشارة التي أرتديها، لو فعلنا هذا سوف يكون كل شيء سهل بعد ذلك”.

يذكر أن ريال مدريد سوف يبدأ مشوار المباريات في العام الجديد يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا أمام نادي إشبيلية الإسباني.

ويأمل راموس أن يستطيع ريال مدريد تحقيق ما حققه برشلونة مرتين سابقًا من حيث الفوز بالثلاثية الكأس والدوري ودوري أبطال أوروبا.