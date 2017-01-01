طنطاوي مهاجما الإعلاميين: اتقوا الله

هاجم الإعلامي مجدي طنطاوي، في رسالة شديدة اللهجة، للإعلاميين، قائلًا لهم: “اتقوا الله في مصر، واعرفوا إن الكلمة في مصر بتأثر”. وقال في برنامجه “كلام جرايد” ...