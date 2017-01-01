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رحيل أحمد الحضري شيخ مؤرخي السينما
احمد الحضري

رحيل أحمد الحضري شيخ مؤرخي السينما

الأحد، 1 يناير 2017 10:57 ص
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توفى منذ قليل المؤرخ السينمائى والناقد الكبير أحمد الحضرى، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط الأسبق.

وتشيع جثمان الراحل أحمد الحضرى غدا الاثنين بعد صلاة الظهر من مسجد الإمام الحسن، بجوار مستشفى القاهرة التخصصي بميدان روكسي فى مصر الجديدة، ويقام العزاء بعد غدا الثلاثاء بالمسجد نفسه  بجوار نادي هليوبوليس بمصر الجديدة شارع الميرغني أمام قصر الاتحادية.

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