 Moheet on google
الإثنين 2 يناير 2017 03:36 صباحاً
روابط سريعة
الصحة: زيادة حصة العلاج على نفقة الدولة إنجاز كبير
الدواء

الصحة: زيادة حصة العلاج على نفقة الدولة إنجاز كبير

الأحد، 1 يناير 2017 10:50 ص

قال هشام عطا، مساعد وزير الصحة، إن زيادة حصة العلاج على نفقة الدولة بميزانية الصحة إلى 4.5 مليار جنيه يعتبر إنجازا كبيرا، يصب في صالح المواطن البسيط.

وأضاف “عطا”، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «كلام جرايد» على قناة «العاصمة» مع الإعلامي مجدي طنطاوي، الأحد، أن وزارة الصحة إلى جانب حرصها على توفير العلاج لمحدودي الدخل، تعمل على حماية المواطنين من الأمراض من خلال الطب الوقائي.

وأشار عطا إلى أن مصر في السنوات القليلة القادمة ستتمكن من القضاء على فيروس “سي” من خلال خطة محكمة لعلاج المرضى، إضافة إلى وقاية المواطنين من الإصابة بالمرض من خلال مراجعة الأطعمة ومراعاة سلامة الغذاء.

ولفت عطا إلى أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل سيوفر رعاية صحية شاملة للمواطنين وسيوفر العلاج بمستويات جيدة يرضى عنها المواطن وترتقي بالخدمات الصحية المقدمة له، فالتأمين الصحي الشامل هو أملنا جميعا، فالاستثمار في صحة المواطن أهم استثمار لأي دولة لأنه عماد الدولة. “.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3