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طنطاوي: الإعلام المصري يصر على تصدير «الهلس» للمجتمع
الاعلامي مجدي طنطاوي

طنطاوي: الإعلام المصري يصر على تصدير «الهلس» للمجتمع

الأحد، 1 يناير 2017 10:47 ص

ناشد الإعلامي مجدي طنطاوي، مقدم برنامج “كلام جرايد”، الإعلاميين المصريين بأن “يتقوا الله في مصر، لأن الكلمة مسؤولية، وتؤثر على جميع الشعب”.
وأضاف “طنطاوي”، في قناة “العاصمة”، مساء الجديدة، أنه يجب على الإعلام استنهاض همة المصريين، وألا يقتصر دوره على “الطبل والذمر”، بحسب كلامه.

وذكر “طنطاوي” أن “الإعلام المصري يصر على تصدير مشاهد الهلس للمجتمع”، مشيرًا إلى أنه “نحتاج إلى إعادة ترشيد حقيقي كلنا كمصريين، والجرائد تحاول زرع الأمل في العام الجديد”.

وتابع “طنطاوي” أن “الإعلام مصمم يقول للشعب أن الهلس هو مستقبلكم، ويصدر أن الفنانة ولاعب الكرة هما القدوة، وكل شاب لازم يقتدي بهم، ليه الإعلام لا يسلط الضوء على عظماء مثل الشيخ الشعراوي ومصطفى حسني، ومجدي يعقوب، والبابا تواضروس، والشيخ أحمد الطيب”.

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