كشف محمد غنيم، عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن أن بعض شركات الأدوية تقوم ببيع أدوية تكلفتها تبلغ 9 جنيهات بـ 205 جنيه، مشددًا على ضرورة وجود هامش ربح محدد لأصحاب شركات الأدوية.

وحول بيع الأدوية باسم المادة العلمية أو الفعالة للدواء، لفت في حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على شاشة “إم بي سي مصر”، اليوم الأحد، إلى أنها طريقة ليست مجدية، ولن تحقق فائدة حيث ستنقل “البيزنيس” من الأطباء إلى الصيادلة.