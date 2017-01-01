حدد جون أنطوى مهاجم الأهلى، يوم الثلاثاء المقبل موعدًا “مبدئيًا” للعودة إلى القاهرة بعد أن سافر لغانا دون علم الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام البدري.

وينتظر أن يعقد أنطوى جلسة مع إدارة المقاصة للاتفاق على القيمة المالية المنتظر حصوله عليها نظير الانضمام للنادى الفيومى 6 أشهر، وحال تعثر المفاوضات بين الطرفين فإن هناك أكثر من ناد محلى أبدى رغبة فى التعاقد مع اللاعب الغانى خلال انتقالات الشتاء.