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شاهد.. ماذا فعلت فتاة برجل تحرش بها؟
التحرش

شاهد.. ماذا فعلت فتاة برجل تحرش بها؟

الأحد، 1 يناير 2017 10:31 ص
كتب - متابعات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشاب هندي تحرش بفتاة، ولكنه نال جزائه بشكل مؤلم.

وبين الفيديو، الفتاة وهي تصفع المتحرش عدة مرات، ثم تضربه بالحذاء، وبعدها تم تسليمه إلى مخفر الشرطة.



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